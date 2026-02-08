Петър Кюмюрджиев: Созопол има сили да спечели купата на Аматьорската лига

Вчера в Карнобат едноименния тим на Созопол елиминира Загорец (Нова Загора) с 2:1 в четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред официалния сайт на клуба.

Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

„Спечелихме с 2:1, но на практика можеше да си решим двубоя в наша полза много по-рано. Направихме доста пропуски, Боби Трендафилов излезе два пъти сам срещу вратаря, Дани Иванов и Митко Николов – също, като не успяха да отбележат. Хубавото е, че създадохме доста положения и другото позитивно е, че участие взеха доста млади момчета. За нас беше важно да стартираме с победа, тъй като една от поставените ни цели е да спечелим този турнир. Мисля, че имаме сили и възможности да го постигнем. Не случайно елиминирахме и есенния първенец в Югоизточната Трета лига – ОФК Несебър“.

Снимка: fcsozopol.com