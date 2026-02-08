Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Созопол има сили да спечели купата на Аматьорската лига

Петър Кюмюрджиев: Созопол има сили да спечели купата на Аматьорската лига

  • 8 фев 2026 | 10:42
  • 99
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Созопол има сили да спечели купата на Аматьорската лига

Вчера в Карнобат едноименния тим на Созопол елиминира Загорец (Нова Загора) с 2:1 в четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. 

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред официалния сайт на клуба. 

Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ
Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

„Спечелихме с 2:1, но на практика можеше да си решим двубоя в наша полза много по-рано. Направихме доста пропуски, Боби Трендафилов излезе два пъти сам срещу вратаря, Дани Иванов и Митко Николов – също, като не успяха да отбележат. Хубавото е, че създадохме доста положения и другото позитивно е, че участие взеха доста млади момчета. За нас беше важно да стартираме с победа, тъй като една от поставените ни цели е да спечелим този турнир. Мисля, че имаме сили и възможности да го постигнем. Не случайно елиминирахме и есенния първенец в Югоизточната Трета лига – ОФК Несебър“.

Снимка: fcsozopol.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 2815
  • 2
Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

  • 8 фев 2026 | 10:20
  • 291
  • 0
„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

  • 8 фев 2026 | 10:19
  • 410
  • 0
Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 676
  • 3
Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

  • 8 фев 2026 | 08:37
  • 1859
  • 2
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 1810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 9224
  • 128
БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 2815
  • 2
Страхотен старт за Тервел Замфиров в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Страхотен старт за Тервел Замфиров в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 12261
  • 6
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 9958
  • 29
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 4354
  • 4
Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 8 фев 2026 | 08:18
  • 2075
  • 2