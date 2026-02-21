Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята на Зимни игри

Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята на Зимни игри

  • 21 фев 2026 | 17:17
  • 398
  • 0
Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята на Зимни игри

Йоханес Клаебо (Норвегия) продължи да пренаписва олимпийската история. Той триумфира днес на 50 км класически стил и спечели шести златен медала от шестте дисциплини в ски бягането на Игрите.

По този начин Клаебо подобри рекорда за титли на една зимна Олимпиада на американския състезател по бързо пързаляне с кънки Ерик Хейдън, който спечели пет в пет дисциплини на Игрите в Лейк Плесид 1980.

6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец
6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец

29-годишният норвежец също така вече има 11 златни отличия от зимна Олимпиада, като още на 15 февруари задмина постижението на сънародниците си Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Брьондален, които имат по осем.

Спортистите завоювали най-много златни отличия в историята на Зимни олимпийски игри:

11 медала - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане 2018-2026

8 - Марит Бьорген (Норвегия, ски-бягане) 2002-2018

8 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) - 1998-2014

8 - Бьорн Дели (Норвегия, ски-бягане) - 1992-1998

7 - Тобиас Артл (Германия, шейни) - 2014-2026

7 - Тобиас Вендл (Германия, шейни) - 2014-2026

6 - Иреен Вюст (Холандия, бързо пързаляне с кънки) - 2006-2022

6 - Любов Егорова (Русия, ски-бягане) - 1992-1994

6 - Виктор Ан (Русия, шорттрек)- 2006-2014

6 - Мартен Фуркад (Франция, биатлон) - 2010-2018

6 - Натали Гайзенбергер (Германия, шейни) - 2010-2022

6 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) - 1960-1964

* с по тъмен шрифт са активните състезатели.

Списък на спортистите с най-много златни медали на едни зимни олимпийски игри:

6 - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане) 2026 година

5 - Ерик Хейдън (САЩ, бързо пързаляне с кънки) 1980

4 - Йоханес Тингес Бьо (Норвегия, биатлон) 2022

4 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) 1964

4 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) 2002

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 36786
  • 74
Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

  • 21 фев 2026 | 15:36
  • 591
  • 1
Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

  • 21 фев 2026 | 15:10
  • 779
  • 2
Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

  • 21 фев 2026 | 16:24
  • 16565
  • 4
Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

  • 21 фев 2026 | 18:12
  • 11080
  • 2
Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

  • 21 фев 2026 | 14:54
  • 502
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

  • 21 фев 2026 | 17:49
  • 26877
  • 133
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 23519
  • 45
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 36786
  • 74
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 2915
  • 6
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 51717
  • 97
Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

  • 21 фев 2026 | 16:56
  • 18839
  • 32