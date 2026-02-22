Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"

Финалът по хокей на лед на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 е определян като „битка за вековете“, тъй като Канада и САЩ се изправят един срещу друг в спор за златото в неделя от 15:10 часа.

Отборът на Канада е рекордьор с девет олимпийски титли, но не е печелил злато, откакто Игрите за последно включваха играчи от НХЛ – в Сочи 2014. Тимът на САЩ, от своя страна, не е печелил мъжката титла от легендарния си триумф „Чудото на леда“ на Лейк Плесид 1980, който е едва второто им олимпийско злато.

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

„Това е най-доброто срещу най-доброто“, заяви нападателят на САЩ Матю Ткачук. „Това е мачът, който всеки американец и канадец израства, гледайки и обичайки. Това е върхът на този спорт. Това е най-доброто, което може да се види, и съперничество от най-висока класа, така че няма да има нито един телевизор без този мач в Съединените щати и Канада.“

Неговият съотборник Дилън Ларкин добави: „Това ще бъде битка за вековете.“

Двата финалиста са непобедени в турнира, но и двата тима трябваше да разчитат и на късмета си – като и Канада, и САЩ се нуждаеха от продължения, за да спечелят четвъртфиналите си.

На полуфиналите Канада изоставаше с 0:2 срещу Финландия, но обърна мача и спечели с 3:2 в последната минута. „Чувствам се изключително благодарен, че сме на финал“, призна водещият реализатор на Канада Конър Макдейвид.

Това ще бъде 20-ата среща между двата отбора на Зимни олимпийски игри. Канада е спечелила 12 от предишните двубои, докато САЩ имат само четири победи. Тимът на САЩ обаче надделя с 4:2 в последния им олимпийски мач – в груповата фаза на Пекин 2022.

В петте олимпийски сблъсъка, в които са участвали играчи от НХЛ, Канада има превъзходство с баланс 4–1 над своя съперник. Последният олимпийски финал между двата тима беше във Ванкувър 2010, когато Канада спечели с 3:2 след продължение благодарение на златния гол на Сидни Кросби.

Последната им среща във всяко състезание беше финалът на турнира "Четирите нации" на 20 февруари 2025 г., когато Канада победи САЩ с 3:2 след продължение, а Макдейвид отбеляза победния гол.

Именно канадската суперзвезда Макдейвид е водещ реализатор в турнира с 13 точки. Това е нов рекорд за най-много точки на едни Зимни олимпийски игри с участието на играчи от НХЛ. Макдейвид е и лидер по асистенции с 11.

19-годишният канадски център Маклин Селебрини е втори в класацията на реализаторите с 10 точки (5 гола + 5 асистенции).

В тима на САЩ най-резултатен е Куин Хюз със седем точки (1 гол + 6 асистенции), което го прави и най-резултатния защитник на Милано – Кортина 2026.

Канада има най-много отбелязани голове в турнира – 27, срещу 24 за САЩ. Те имат и най-добър процент на реализирани удари – 13.43%.

Вратарят на САЩ Конър Хелъбайк обаче има най-добрия процент спасявания – 94.74%, след като е допуснал само пет гола от 95 удара към вратата си.

Отборът на Канада очаква да разбере дали вдъхновяващият им капитан Кросби ще бъде готов за участие във финала. Двукратният олимпийски шампион пропусна полуфиналната победа над Финландия, след като получи контузия в долната част на тялото в четвъртфиналния успех срещу Чехия.

След петъчния полуфинал селекционерът на Канада Джон Купър заяви: „Той има по-голям шанс да играе в мача за златния медал, отколкото имаше да играе в днешния мач.“

Макдейвид, който замени Кросби като капитан срещу Финландия, добави: „Просто затоплям мястото за Сид. Надяваме се да го видим обратно тук в неделя.“

При отсъствието на Кросби Ник Сузуки игра като център на третата линия и вероятно ще го направи отново, ако капитанът не бъде готов.

И тимът на САЩ има свои притеснения около формата на играчите – нападателят Тейдж Томпсън не игра в третата част на полуфиналната победа с 6:2 над Словакия в петък заради контузия в крака. Въпреки това селекционерът Майк Съливан очаква той да играе: „По-скоро го извадихме от игра като предпазна мярка. Ще видим как ще се възстанови, но очаквам да бъде готов за мача.“

Очаква се САЩ да излязат със същата първа линия – Матю Ткачук, Джак Айкъл и Брейди Ткачук, като капитанът Остън Матюс ще бъде център на втората линия.

