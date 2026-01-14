Рупанов подписва в Полша до часове

Нападателят на Левски Борислав Рупанов вече е в Полша и до часове ще подпише своя договор с Гурник (Забже), съобщава goal.pl. Според информацията, на 21-годишния футболист му предстои да премине медицински прегледи, след което ще отпътува с отбора на подготвителен лагер в Турция.
Вчера Рупанов не присъства на първата контрола на "сините" срещу Ниредхаза (0:0), а Хулио Веласкес разкри, че причината е именно предстоящият трансфер. Клубът вече търси негов заместник и не е изключено в следващите дни на "Герена" да се подсилят с нов играч.
През този сезон младежкият национал има общо 26 мача за столичани, в които е отбелязал четири гола и е направил три асистенции.