Рупанов подписва в Полша до часове

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 2980
  • 1

Нападателят на Левски Борислав Рупанов вече е в Полша и до часове ще подпише своя договор с Гурник (Забже), съобщава goal.pl. Според информацията, на 21-годишния футболист му предстои да премине медицински прегледи, след което ще отпътува с отбора на подготвителен лагер в Турция.

Вчера Рупанов не присъства на първата контрола на "сините" срещу Ниредхаза (0:0), а Хулио Веласкес разкри, че причината е именно предстоящият трансфер. Клубът вече търси негов заместник и не е изключено в следващите дни на "Герена" да се подсилят с нов играч.

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци
Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

През този сезон младежкият национал има общо 26 мача за столичани, в които е отбелязал четири гола и е направил три асистенции.

