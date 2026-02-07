Голове, червени картони и пропусната дузпа в Смолян! Родопа отстрани Върбица за купата на АФЛ

Родопа (Смолян) надигра у дома Върбица (Бенковски) с 2:0 в четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Домакините взеха инициативата още от самото начало. Голът на Михаел Кисьов рано им даде преднина. В края на първото полувреме обаче Александър Чаушев беше отстранен с червен картон, защото спря с нарушение Здравко Пеличев, устремил се сам срещу смолянския страж. Секунди преди почивката Антон Белюков шутира от малък ъгъл за окончателното 2:0. Втората част започна с размяна на положения. В 60-ата минута домакините останаха с девет футболисти, тъй като капитанът им Владимир Драмалиев извърши нарушение срещу Димитър Алексиев и получи червен картон. Червеният картон видя и капитана на Върбица Емил Казиев след като фаулира Радостин Самуилов, четвърт час преди края. После Денис Кехайов пропусна да вкара трети гол за Родопа. В заключителните минути рефера посочи бялата точка пред вратата на гостите, но след удара на Самуилов, вратарят на Върбица Вилиян Кехайов спаси дузпата.

Главен съдия на срещата беше Николай Запрянов с асистенти Месут Ахмедов и Иван Биселев. Делегат на Българския футболен съюз беше Илко Топалов.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com