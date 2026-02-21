Андреа Савова с балканско сребро на 400 метра

Андреа Савова спечели първия медал за България на Балканиадата по лека атлетика в Белград. Броени минути преди Христо Илиев да грабне златото на 60 м с нов национален рекорд, Савова заслужи сребро на 400 метра при жените. Тя заслужи отличието с 54.40 секунди, като беше изпреварена единствено от туркинята Еда Нур Тулум, която стана шампионка с 54.17 сек. Нейната сънародничка Елиф Полат взе бронза с 54.60 сек.

Другата българка в дисциплината Виктория Чанкова беше дисквалифицирана за престъпване на линията.

В бягането на 400 м при мъжете Тодор Тодоров се нареди 12-ти с 48.64 сек.



снимка: Ивайло Дончев/БФЛА