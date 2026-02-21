Популярни
Станислав Станков се класира за финала на 60 м/пр на Балканиадата

  • 21 фев 2026 | 13:51
  • 776
  • 0

Станислав Станков се класира за финала на 60 метра с препятствия на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград. Той намери място сред най-добрите осем, след като завърши трети в своята серия с 8.02 секунди. Другият българин Александър Евтимов даде десети резултат с 8.24 сек.

Двамата турци в дисциплината участваха в пробягване след сериите и така изместиха Евтимов от осмицата.

Най-бърз в сериите на 60 м/пр беше Милан Трайкович (Кипър) със 7.75 сек.

Ива Деливерска се нареди 14-та на 60 м/пр при жените с 8.64 сек.

