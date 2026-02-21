Шпанович изправи на крака публиката за злато в Белград

Популярни
»
Гледай на живо

Гонитба за топ 3 срещу търсене на стабилност в столичното дерби между ЦСКА и Славия – на живо със съставите
  • 21 фев 2026 | 16:03
  • 1043
  • 0
Една от големите звезди на сръбската атлетика Ивана Шпанович спечели балканската титла в тройния скок. Пред родна публика в Белград тя се наложи в сектора с 14.07 метра, които постигна в последния шести опит и изправи на крака публиката в атлетическата зала. Това беше и единственото преминаване на границата от 14 метра в състезанието. Сребърното отличие заслужи румънката Елена Андреа Талош с 13.96 м, а трета се нареди словенката Нея Филипич с 13.92 м.

Двете млади българки в сектора Диана Ангелова и Анжелина Петкова се наредиха 13-та с 12.65 м и 15-а с 12.46 м съответно.

