Лъчезар Вълчев пети на Балканиадата в Белград

Лъчезар Вълчев завърши пети в тройния скок на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград. Сребърният медалист за младежи под 23 г. от Европейското първенство през миналата година постигна 16.10 метра в най-добрия си трети опит. Това обаче не му беше достатъчно, за да се нареди сред медалистите.

Балкански шампион с личен рекорд от 16.66 м стана представителят на Армения Гор Ховакимян. Втори се нареди турчинът Некати Ер с 16.53 м, а третото място зае представителят на Гърция Николаос Андрикопулус с 16.29 м.

Снимки: Ивайло Дончев/БФЛА