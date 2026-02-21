Популярни
Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
Девора Аврамова се пребори за среброто на 3000 м в Белград

  • 21 фев 2026 | 18:31
  • 553
  • 0
Специалистката в шосейните бягания Девора Аврамова се пребори за сребърното отличие на 3000 метра на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград. Възпитаничката на Иван Попов постигна личен рекорд от 9:31.74 минути за втората позиция. Аврамова предприе атака за първото място, но туркинята Сюмейе Ерол не даде шанс на българката за златния медал и го взе с 9:30.10 мин. Българката обаче успя да изпревари представителката на домакините Милица Томашевич, която в крайна сметка взе бронза с 9:32.85 мин.

Личен рекорд постигна и Силвия Георгиева в бягането на 1500 м при жените, където се нареди пета с 4:29.28 мин. Другата българка в дисциплината Билсерин Сюлейман завърши девета с 4:39.25 мин.

На 800 м при жените Лиляна Георгиева завърши 11-та с 2:09.67 мин. На 800 м при мъжете Димитър Панделиев зае осмото място с 1:51.43 мин, а Иван Иванов остана 14-ти с 1:54.65 мин.

