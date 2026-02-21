Популярни
Натали Костова с норматив за участие на Световното в Юджийн

  21 фев 2026
Натали Костова покри норматива за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн през лятото. Талантливата варненска състезателка изравни личния си рекорд и с 1.81 м се справи с нормата и се нареди шеста на Балканиадата за мъже и жени в Белград. Костова се справи с височината от втори опит и след това направи три фала на 1.83 м.

Балканска шампионка в дисциплината стана Мария Вукович (Черна Гора) с 1.89 м, втора се нареди румънката Федерика Габриела Апостол с 1.87 м, а трета завърши словенката Лиа Апостоловски също с 1.87 м.

Снимка: Ивайло Дончев/БФЛА

