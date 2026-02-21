Популярни
Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  21 фев 2026
  • 332
  • 0
Една стотна раздели Станков от медал на 60 м/пр, Миткова шеста в скока на дължина

Една стотна от секундата лиши Станислав Станков от бронзовия медал на 60 метра с препятствия на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград. Българският състезател завърши четвърти със 7.90 секунди. Балканската титла грабна Милан Трайкович (Кипър) със 7.71 сек, среброто отиде в ръцете на турчина Микдат Севлер със 7.79 сек, а бронза взе украинеца Олег Кукоса със 7.89 сек.

В скока на дължина Атлетка №1 на България за 2025 г. Пламена Миткова направи само един успешен опит от 6.09 м, който стигна само за шестото място. Другата българка в сектора Сияна Бръмбарова завърши десета с 5.85 м.

Шампионка стана гъркинята Филипа Фотопулу с 6.49 м, следвана от туркинята Ясемин Зехра Бьорекча с личен рекорд от 6.48 сек и от гъркинята Наталия Беси с 6.28 м.

В овчарския скок при мъжете Алекс Любенов завърши осми с 4.95 м, а Евгени Енев контузи лявото си коляно на загрявката и пропусна състезанието.

Мъжката ни щафета на 4 по 400 м в състав Васил Антонов, Димитър Христов, Димитър Панделиев и Тодор Тодоров се нареди на пета позиция с 3:15.39 мин. Женската ни щафета на 4 по 400 м (Каролина Иванчовска, Лиляна Георгиева, Виктория Чанкова и Андреа Савова) се нареди на четвърто място с 3:49.41 мин.

