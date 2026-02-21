Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. И Тихомир Иванов е №1 на Балканите

И Тихомир Иванов е №1 на Балканите

  • 21 фев 2026 | 18:07
  • 329
  • 0
И Тихомир Иванов е №1 на Балканите

Тихомир Иванов спечели третата титла за България на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград. Двукратният олимпийски финалист в скока на височина стигна до първото място с 2.19 метра. Той се справи с тази височина от втори опит. На една от следващите височини говорителят на състезанието премина пред Иванов и реално провали опита му. След това той вдигна летвата на 2.25 м, но направи три фала на тази височина. Втори завърши представителят на Гърция Антониос Мерлос с 2.17 м, а трети се нареди украинецът Кирило Луценко също с 2.17 м.

Другият българин в дисциплината Кристиян Цанев, който през миналата седмица покри норматива за участие на Световното за юноши и девойки, направи три фала на началната височина от 2.00 м.

снимка: Ивайло Дончев/БФЛА

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Натали Костова с норматив за участие на Световното в Юджийн

Натали Костова с норматив за участие на Световното в Юджийн

  • 21 фев 2026 | 14:39
  • 2401
  • 0
Христо Илиев и Никола Караманолов ще спорят за балканските медали на 60 метра

Христо Илиев и Никола Караманолов ще спорят за балканските медали на 60 метра

  • 21 фев 2026 | 14:27
  • 1492
  • 3
Станислав Станков се класира за финала на 60 м/пр на Балканиадата

Станислав Станков се класира за финала на 60 м/пр на Балканиадата

  • 21 фев 2026 | 13:51
  • 1201
  • 0
Лъчезар Вълчев пети на Балканиадата в Белград

Лъчезар Вълчев пети на Балканиадата в Белград

  • 21 фев 2026 | 13:31
  • 1265
  • 0
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 8105
  • 5
Българските атлети направиха официална тренировка преди Балканиадата

Българските атлети направиха официална тренировка преди Балканиадата

  • 20 фев 2026 | 18:57
  • 3880
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

  • 21 фев 2026 | 17:49
  • 27119
  • 133
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 23681
  • 45
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 36866
  • 74
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 2970
  • 6
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 51793
  • 97
Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

  • 21 фев 2026 | 16:56
  • 18897
  • 32