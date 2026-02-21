И Тихомир Иванов е №1 на Балканите

Тихомир Иванов спечели третата титла за България на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград. Двукратният олимпийски финалист в скока на височина стигна до първото място с 2.19 метра. Той се справи с тази височина от втори опит. На една от следващите височини говорителят на състезанието премина пред Иванов и реално провали опита му. След това той вдигна летвата на 2.25 м, но направи три фала на тази височина. Втори завърши представителят на Гърция Антониос Мерлос с 2.17 м, а трети се нареди украинецът Кирило Луценко също с 2.17 м.

Другият българин в дисциплината Кристиян Цанев, който през миналата седмица покри норматива за участие на Световното за юноши и девойки, направи три фала на началната височина от 2.00 м.



снимка: Ивайло Дончев/БФЛА