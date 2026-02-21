Втора лига на живо: два гола в Сандански

Започна XXI кръг във Втора лига. В днешния следобед трябваше да се играят четири мача, но заради обилния снеговалеж над страната програмата претърпя промяна.
21 февруари, 14:00 часа:
Вихрен (Сандански) 1:1 Лудогорец II
1:0 Венцислав Бенгюзов (23)
1:1 Петър Кирев (28 - дузпа)
Спартак (Плевен) - Беласица - отложен
Миньор (Перник) 0:0 Хебър (Пазарджик)
Севлиево - Спортист (Своге) - отложен
21 февруари, 15:00 часа:
Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)
22 февруари, 14:00 часа:
22 февруари, 16:30 часа:
24 февруари, 17:30 часа: