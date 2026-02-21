Популярни
Втора лига на живо: два гола в Сандански

  • 21 фев 2026 | 14:39
  • 1029
  • 0
Втора лига на живо: два гола в Сандански

Започна XXI кръг във Втора лига. В днешния следобед трябваше да се играят четири мача, но заради обилния снеговалеж над страната програмата претърпя промяна.

21 февруари, 14:00 часа:

Вихрен (Сандански) 1:1 Лудогорец II

1:0 Венцислав Бенгюзов (23)
1:1 Петър Кирев (28 - дузпа)

Спартак (Плевен) - Беласица - отложен

Отложиха още един двубой от Втора лига
Отложиха още един двубой от Втора лига

Миньор (Перник) 0:0 Хебър (Пазарджик)

Севлиево - Спортист (Своге) - отложен

Отложиха мач от Втора лига за неопределено време
Отложиха мач от Втора лига за неопределено време

21 февруари, 15:00 часа:

Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)

22 февруари, 14:00 часа:

ЦСКА II - Дунав (Русе)

22 февруари, 16:30 часа:

Фратрия - Марек

24 февруари, 17:30 часа:

Янтра (Габрово) - Етър

