Пирин бие в Горна Оряховица с два гола на дебютант

Пирин (Благоевград) се завърна на победния път, след като спечели с 2:1 гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) от 21-вия кръг на Втора лига. В герой за "орлетата" се превърна Иво Казаков, който отбеляза и двата гола в дебюта си със зеления екип.

24-годишният нападател откри резултата още в осмата минута, а в 58-мата удвои преднината на своя тим. Почетното попадение за "железничарите" беше дело на Георги Станимиров (76').

Това бе първи мач за благоевградчани през пролетта, тъй като в предния кръг почиваха. С този успех Пирин изпревари в класирането именно днешния си съперник, който остава без победа в пети пореден двубой.