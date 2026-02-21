Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Пирин бие в Горна Оряховица с два гола на дебютант

Пирин бие в Горна Оряховица с два гола на дебютант

  21 фев 2026 | 17:10
  • 886
  • 4
Пирин бие в Горна Оряховица с два гола на дебютант

Пирин (Благоевград) се завърна на победния път, след като спечели с 2:1 гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) от 21-вия кръг на Втора лига. В герой за "орлетата" се превърна Иво Казаков, който отбеляза и двата гола в дебюта си със зеления екип.

24-годишният нападател откри резултата още в осмата минута, а в 58-мата удвои преднината на своя тим. Почетното попадение за "железничарите" беше дело на Георги Станимиров (76').

Сняг и студ: все пак се изиграха три мача
Сняг и студ: все пак се изиграха три мача

Това бе първи мач за благоевградчани през пролетта, тъй като в предния кръг почиваха. С този успех Пирин изпревари в класирането именно днешния си съперник, който остава без победа в пети пореден двубой.

