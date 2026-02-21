Вихрен би Лудогорец II в слънчев Сандански

Вихрен (Сандански) победи с 3:1 втория отбор на Лудогорец в среща от поредния кръг на Втора лига. За разлика от цяла България срещата се игра на перфектен терен в Сандански. Двата отбора направиха страхотно първо полувреме. Те поведоха с гол на капитана си Венцислав Бенгюзов в 23-ата минута с удар от разстояние. Седем по-късно, гостите изравниха с гол от дузпа на Петър Кирев. В добавеното време Хасан Аяри с дебютния си гол изведе отново Вихрен напред. Домакините удариха и две греди чрез Башлиев и Аяри. През второто полувреме играта се изнерви, нямаше положения и пред двете врати. Все пак в 72-ата минута влезлият като резерва Томи Костадинов засече центриране на Марио Ивов и оформи крайното 3:1.

