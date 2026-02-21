"Моряците" ще дадат шанс и на млади играчи

Популярни
  • 21 фев 2026 | 10:26
  • 316
  • 0
С оглед на амбициите на Черно море през изминалите два сезона, треньорът Илиан Илиев не скри разочарованието си от второто равенство на отбора в домакинските срещи на стадион Тича от началото на пролетния полусезон.

Стана ясно, че в някои от следващите мачове треньорският щаб на „моряците“ ще даде шанс за изява на млади играчи, които са направили добро впечатление по време на зимната подготовка. В двубоя срещу Ботев Враца като титуляр започна младата надежда Берк Бейхан, а на резервната скамейка бяха още няколко юноши – Николай Златев, Николай Костадинов, Росен Стефанов и най-младата „черноморска перла“ Кристиян Михайлов.

„Както вървят нещата, ще дадем шанс на някои от нашите млади момчета в следващите мачове. Явно нямаме качеството от предходните години, за да достигнем до челните места. Само с желание и амбиция няма как да стане – това са реалностите в момента. Както се казва, не можем да лъжем футбола всяка година“, бе лаконичният коментар на опитния специалист.

