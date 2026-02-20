Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев: Не съм оптимист - имаме желание, но нямаме качество

Илиан Илиев: Не съм оптимист - имаме желание, но нямаме качество

  • 20 фев 2026 | 20:04
  • 822
  • 5

Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе разочарован от равенството 0:0 на тима му срещу Ботев (Враца). Специалистът призна, че през зимната пауза тимът е отслабен в сравнение с есента.

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

“Като цяло не сме доволни. След нещата, които станаха зимата - тръгнаха си много хора и не взехме почти никого не съм оптимист какво можем да направим. Почти не създадохме ситуации за нападателите ни. Трудно намирахме пространства, но това е липсата на креативност, която си я знаем. За да побеждаваме всеки трябва да даде малко повече себераздаване. Не губим, но пък нямаме и победа. Бяхме сковани и направихме непредизвикани грешки. Вече сме по-близо до долните места. В този ни вид, колкото и да имаме желание, но нямаме качеството да се борим за това, което се борихме последните няколко години. Трябва да знаем къде ни е мястото към този момент”, каза Илиев.

