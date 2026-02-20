Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Пламен Илиев: Загубата на точки ни влияе

  • 20 фев 2026 | 19:49
  • 625
  • 0
Вратарят на Черно море Пламен Илиев не бе доволен от нулевото равенство при домакинството на Ботев (Враца). Стражът е на мнение, че липсата на победа през пролетта влияе на “моряците”.

“Ботев (Враца) събра доста добри футболисти и ни затрудниха на този тежък терен. След като губим точки най-вече вкъщи, със сигурност ни влияе. Така ние се отдалечаваме от нашите позиции в четворката. Срещу Добруджа очаквам дерби и хубав мач”, каза Илиев.

