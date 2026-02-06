Популярни
  2. Родопа (Смолян)
  Теодор Стефанов: Целта е ясна

Теодор Стефанов: Целта е ясна

  • 6 фев 2026 | 08:55
  • 186
  • 0

Родопа (Смолян) приема утре на Върбица (Бенковски). Срещата е четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Окончателно! Родопа и Върбица ще играят в Смолян
Окончателно! Родопа и Върбица ще играят в Смолян

„Това, което беше заложено в програмата за подготовка, го изпълнихме на сто процента. Предстои ни турнирен двубой. Всичко може да се случи. Още преди началото на сезона казах, че Родопа не може да си позволи да подцени който и да било противник. Ето защо, трябва да излезем мобилизирани и да изиграе пределно концентрирано 90-те минути срещу Върбица. Целта е ясна - победа“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

