Меси с мускулна контузия

  • 12 фев 2026 | 10:02
  • 354
  • 1
Лионел Меси пропусна тренировката на Интер Маями поради разтежение на мускула в лявото си бедро, като контузията му доведе до отлагането на предсезонния финал на настоящите шампиони за Купата на MLS. Интер Маями, който трябва да открие кампанията си в MLS на 21 февруари, заяви, че двукратният МВП на лигата е получил травмата по време на предсезонен мач миналия уикенд срещу Барселона Спортинг Клуб в Еквадор, където той вкара гол, но беше заменен през второто полувреме.

Меси е преминал допълнителни медицински тестове, които потвърдиха диагнозата, съобщава агенция Ройтерс

„Постепенното му завръщане към тренировки ще зависи от функционалния му напредък през следващите дни“, съобщиха от клуба.

В резултат на контузията, приятелският мач между Интер Маями и еквадорския клуб Индепендиенте дел Вале, който трябваше да се играе в петък на стадион „Хуан Рамон Лубриел“ в Пуерто Рико, е отложен за 26 февруари.  

