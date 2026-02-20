Емери: Във футбола е много важно да мечтаеш, ние имаме нашата мечта

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери говори за това колко е важно отборът и феновете да продължават да мечтаят за нещо голямо, което бирмингамци могат да постигнат до края на сезона. “Виланите” в момента са на трето място, а при успех над Лийдс утре могат да се доближат на пет точки зад лидера Арсенал. Голямата цел обаче не е титлата, а завършването на позиция, даваща право на участие в Шампионската лига.

"Мога да обясня защо даваме приоритет на Висшата лига. Там има 38 кръга и трябва да бъдем постоянни през цялото време. Първата ни цел в първенството е да си класираме в евротурнирите. Иначе в Премиър лийг е по-трудно да се спечели трофей, отколкото в други надпревари. Отпаднахме от турнирите за двете купи и участваме в Лига Европа. Борим се за трофей и класиране за Шампионската лига. Горе-долу сме близо до Арсенал и Ман Сити, но те са фаворити. Искаме да бъдем един от отборите, които стигат до Европа през Висшата лига.

Чувстваме се много комфортно на третото място, но знаем, че трябва да бъдем много взискателни към себе си, за да запазим това и да мечтаем. Да мечтаеш във футбола е много важно. Много ми харесва да имаш мотивацията да постигнеш нещо важно. Разбира се, ако спечелим утре, ще сме по-близко до Арсенал, но начина, по който те се представят не само в Премиър лийг, но и в ШЛ, показва на всички колко са силни. След това е Ман Сити. Те също се представят фантастично и са толкова постоянни.

Можем да спечелим, да завършим наравно или да загубим утре. Разбира се, ако спечелим, ще се чувстваме уверени. Първо, заради отборите, които са зад нас, защото те се опитват да ни настигнат, тъй като Шампионската лига е много важна за тях. Да участват в ШЛ през следващата година е много важно за тези отбори. Това е и нашата първа цел".

Емери добави, че Мати Кеш се завръща след контузия, а с травма е Харви Елиът, на когото така или иначе ще се разчита само в Лига Европа.