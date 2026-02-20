Ферари завърши тестовете с аванс от 0,8 секунди

Шарл Леклер осигури на Ферари първото място в общото класиране в предсезонните тестове, като записа единствената обиколка под 1:32 минути за цялата седмица в Бахрейн.

Шарл, който има 8 победи във Формула 1, днес беше начело в класирането през целия ден. Той беше най-бърз сутринта с време 1:33.689 минути, а следобед последователно подобри резултата си до 1:33.629, 1:33.162 и 1:32.655 с гуми C3.

Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Бахрейн

След това Леклер премина към по-меките гуми C4 и записа времена от 1:32.297, а впоследствие и 1:31.992.

Никой друг не успя да подобри вчерашното време на Андреа Кими Антонели от 1:32.803, като най-близо до него се оказа Ландо Норис. Пилотът на Макларън, който не кара през първите два часа от следобедната сесия, завърши на девет десети от Леклер с време 1:32.871, постигнато с гуми C3.

Големите шефове на Ред Бул дойдоха за финала на тестовете

Ред Бул зае третото място с Макс Верстапен, който записа 1:33.109 с експерименталните гуми на Pirelli. Същите гуми използва и Джордж Ръсел с Мерцедес, за да постигне време от 1:33.197. Денят беше по-труден от обичайното за „Сребърните стрели“ – те предизвикаха червен флаг сутринта, докато Антонели беше зад волана, поради загуба на пневматично налягане, което наложи смяна на задвижващата система.

Алпин оглави средата на колоната благодарение на късната атака на Пиер Гасли с гуми C5, най-меките в гамата на Пирели, което му донесе време от 1:33.421. Това беше само с 0.066 секунди по-бързо от Оливър Беарман от Хаас, който постигна своя резултат с гуми C3 в ден, в който отборът навъртя 170 обиколки.

Промени при Оскар Пиастри, Марк Уебър минава на заден план

Ауди се нареди на седмо място, като Габриел Бортолето записа 1:33.755 с гуми C4.

Единственият новобранец на стартовата решетка, Арвид Линдблад, показа, че е физически подготвен за Формула 1, като навъртя впечатляващите 165 обиколки (893 км) по пътя си към време от 1:34.149 – с две десети по-бързо от Карлос Сайнц.

Формула 1 обмисля промени във формата на уикендите и 12 спринта от 2027

В дъното на класирането отново нямаше изненади. Както вече стана традиция, Кадилак не излезе на пистата през първите 100 минути от деня. Въпреки това американският отбор успя да завърши 99 обиколки, а Валтери Ботас записа най-доброто им време досега – 1:35.290, което обаче е на секунда от средата на колоната.

Междувременно Астън Мартин направи само шест обиколки с Ланс Строл, без да запише време, поради недостиг на части за двигателя, произтичащ от вчерашния проблем с батерията на Фернандо Алонсо.

Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

