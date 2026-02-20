Промени при Оскар Пиастри, Марк Уебър минава на заден план

В навечерието на новия сезон във Формула 1 австралийският пилот на Макларън Оскар Пиастри потвърди, че е направил корекции в своя екип. Макар Марк Уебър да остава мениджър на Пиастри, той ще се оттегли от ролята си на пистата и ще се съсредоточи върху търговските въпроси.

Към 24-годишния пилот на пистата ще се присъединят неговият бивш състезателен инженер от Према във Формула 2 през 2021 – Педро Матос, както и австралийският ментален треньор Ема Мъри, която ще идва по-често на състезания.

„Нямаше нищо конкретно, просто взехме решение нещата да изглеждат малко по-различно“, обясни Пиастри пред медиите в Бахрейн, запитан дали определен момент от 2025 е довел до тази промяна.

„Марк все още е силно ангажиран и поддържахме постоянен контакт през последните няколко седмици. Той просто вече няма да присъства толкова често на пистата. Това е всичко. Но да, нямаше конкретен повод, който да го предизвика.“

Предсезонните тестове в Бахрейн приключват днес, а отборите скоро ще се отправят към Мелбърн за домашното състезание на Пиастри – Гран при на Австралия, което ще се проведе от 6 до 8 март.

„Определено научихме много неща - коментира Пиастри предсезонните тестове в Бахрейн и частните изпитания в Барселона. - Все още има някои неща, които ние като пилоти трябва да правим и които със сигурност са много различни от това, което се изискваше от нас миналата година.

„Отборите също трябва да се адаптират към новия начин на пилотиране. Така че мисля, че има подобрение. Все още е много различно от това, с което бяхме свикнали. Смятам, че по естествен път всички вероятно сме намерили повече скорост, а с нея дойдоха и някои подобрения в комфорта. Така че мисля, че напредваме. Нека видим какво ще бъде в Мелбърн.“

