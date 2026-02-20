Популярни
Големите шефове на Ред Бул дойдоха за финала на тестовете

  • 20 фев 2026 | 18:05
  • 617
  • 0

Финалният ден от изпитанията в Бахрейн, който е и заключителната глава от предсезонната подготовка във Формула 1, има голямо значение за Ред Бул. Като се има предвид нивото на скептицизъм, което съпътстваше първия собствен задвижващ агрегат на тима, то бившите шампиони опровергаха всички и записаха успешни и безпроблемни тестове.

Въпреки че все още не може да се предвиди с точност къде се намират двата отбора на компанията в общото подреждане, може със сигурност да се каже, че и двете формации - Ред Бул и Рейсинг Булс, могат да подходят с увереност към сезона, който започва с Гран При на Австралия в началото на март.

Очевидно и висшето ръководство на компанията усеща, че това е решаващ период, тъй като всяка ключова фигура се появи в петък, последния ден от тестовете в Бахрейн.

Оливър Минцлаф, главен изпълнителен директор на Ред Бул за корпоративни проекти и нови инвестиции, се появи в падока още в четвъртък, а в петък към него се присъедини и Ахмет Мерджан, ръководител на глобалните корпоративни проекти в моторните спортове.

Списъкът с високопоставени лица на Ред Бул беше допълнен в петък, когато съсобственикът Марк Матешиц, син на легендарния Дитрих Матешиц, пристигна на пистата късно сутринта, последван малко по-късно от мажоритарния собственик Чалерм Йоовидя.

Според непотвърдена информация, големите шефове са провели няколко срещи с пилотите и екипа, за да ги окуражат преди началото на сезона и да получат информация за развитието на RB22 и задвижващата система на Ред Бул Пауъртрейнс.

Снимки: Gettyimages

