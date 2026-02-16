Популярни
Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 478
  • 1

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след равенството на своя тим с Добруджа. Двата тима не се победиха и завършиха 0:0.

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят
“Заслужено равенство, като не успяхме да вкараме поне един гол, независимо от явното териториално предимство. Имахме някакви ситуации през първото и второто полувреме, но не бяха чак толкова сериозни.

Ние от първата част на сезона изпитваме такива затруднения, когато дойде някой такъв противник, който се затваря. Лошото време, терена също ни възпрепятстваха.

Мисля, че загубите мотивираха момчетата. Днес от агресията и желанието, които показаха, доказват, че търсихме да отбележим гол. Всяка загуба е неприятна, но не ни отклониха от пътя.

Нтело се надяваме да ни даде голове. Това е основното нещо, за което е привлечен. Имаме добри футболисти, които създават положения, и се надяваме, като потренира малко да ни носи радости”, заяви Симов.

