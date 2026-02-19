Илиан Илиев обяви групата за мача с Ботев (Враца), капитанът се завръща

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Ботев Враца от 22-рия кръг на efbet Лига. В нея след контузия се завръща капитанът Васил Панайотов. "Моряците" приемат своя съперник в петък, 20 февруари от 17:45 часа на стадион “Тича” във Варна.

Групата: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Петър Маринов, Крис Михайлов, Николай Златев, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Хорхе Падиля.