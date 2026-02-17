Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

  • 17 фев 2026 | 09:45
  • 901
  • 1

Капитанът на Черно море Васил Панайотов е с контузия в глезена, получена по време на градското дерби. Железният боец в редиците на "моряците" напусна терена още през първото полувреме, а по-късно се появи с патерици, което притесни сериозно привържениците. След направените прегледи стана ясно, че травмата не е толкова тежка, колкото изглеждаше първоначално. Въпреки това Панайотов със сигурност няма да бъде на разположение на треньорския щаб за петъчния двубой срещу Ботев (Враца) на стадион "Тича".

Добрата новина за варненци е, че крилото Андреяс Калкан и халфът Димитър Тонев вече тренират наравно със съотборниците си и са близо до завръщане в групата за мачовете от efbet Лига. Това ще даде по-голяма дълбочина и повече варианти за избор пред наставника с оглед на предстоящата тежка серия от срещи.

Пламен Трендафилов

