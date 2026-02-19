Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели оглави класирането в края на втория ден на втория официален предсезонен тест във Формула 1 в Бахрейн.

В началото на финалния час за подготовка на „Сахир“ днес италианецът завъртя обиколка за 1:32.803. По този начин той изпревари с 0.058 секунди Оскар Пиастри, който по-рано, още преди залеза на слънцето, стана първият пилот, който слиза под 1:33 за обиколка от началото на изпитанията в Бахрейн миналата седмица.

You can see Kimi through his visor! 👀



Antonelli has just clocked the fastest lap of the day ⏱️#F1 #F1Testing pic.twitter.com/GBOTYFs6x1 — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Тройката с пасив от 0.359 оформи Макс Верстапен, който днес кара цял ден за Ред Бул и записа своето най-добро време в началото на следобедната сесия, когато температурата на пистата беше най-висока. Зад него на четвъртата позиция се нареди Люис Хамилтън, който следобед навакса за загубеното време за подготовка сутринта, когато британецът направи само пет тура.

Whetting the appetite for the season ahead 🤩



Hamilton 🆚 Piastri#F1 #F1Testing pic.twitter.com/cW8xGcrqfM — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Следобед седемкратният шампион стартира пълна състезателна симулация, но във Ферари прецениха, че той няма да има време, за да я завърши докрай, затова я прекратиха. Вместо това Хамилтън направи бърза квалификационна симулация в края на тестовия ден, когато и записа най-доброто си време, което беше с 0.605 по-слабо от това на Антонели.

Петицата оформи световният шампион Ландо Норис, който беше най-бърз в сутрешната сесия, но не кара следобед, когато Пиастри седна в болида на Макларън. В топ 10 влязоха още Франко Колапинто, Нико Хюлкенберг, Джордж Ръсел, Естебан Окон и Лиам Лоусън.

В следобедните часове за подготовка имаше един реален червен флаг, който беше показан малко преди края на първия час. Причината за него беше спрелият болид на Фернандо Алонсо, който беше принуден да отбие с повреда на изхода от четвъртия завой.

Fernando's out of the car and making his way back to the pits on foot #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bKsUsurSgY — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

В случая явно ставаше въпрос за повреда в хибридната система, тъй като механиците на Астън Мартин трябваше да асистират на маршалите при отстраняването на болида от пистата, което доведе до малко по-дълго забавяне преди подновяването на сесията. След него двукратният световен шампион повече не се появи на пистата, което подсказва, че повредата е била терминална.

В края на деня пък имаше спиране и за Пиастри, което дойде точно в началото на тестовете на системите за сигурност на ФИА. Австралиецът точно излезе на пистата за симулацията на старт от стартовата решетка, но отби още преди първия завой. Все пак, след известно забавяне, Пиастри успя да потегли, което позволи на ФИА да проведе нормално своите тестове.

Най-много обиколки днес направиха пилотите на Макларън Норис и Пиастри, които завъртяха общо 158 тура на „Сахир“. С две обиколки по-малко от тях направиха Антонели и Ръсел за Мерцедес, а третата позиция зае Верстапен, който завъртя 139 тура за Ред Бул днес. Ферари и Астън Мартин бяха единствените два екипа, които не успяха да преминат границата от 100 обиколки, завършвайки с респективно 78 и 68 след различни технически затруднения в рамките на деня.

Thursday's hundred laps club 💯



137 Verstappen

117 Colapinto

113 Albon

103 Lawson 📸



Fifteen minutes of track time to go! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/zHFRqTRvBp — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Вторият и финален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година приключва утре с последните осем часа за подготовка, които отново ще бъдат разделени в две 4-часови сесии с 60-минутна пауза между тях. Тестовият ден ще стартира в 9:00 часа българско време и ще продължи до 18:00 часа.

Снимки: Gettyimages