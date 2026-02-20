Последните двама хървати на "Герена" се провалиха, но Левски има и голям удар

Левски е на път да привлече хърватски футболист. Става въпрос за централният защитник Стипе Вуликич, който идва от Сампдория и се очаква до часове да позира официално със синия екип.

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

„Сините“ не сполучиха с последните две придобивки от Хърватия. Фрапиращ бе случаят с привличането на десния защитник Анте Блажевич от босненския Железничар. Той бе взет от треньора Станимир Стоилов, който го пусна само за едно полувреме в Бистрица. Там Блажевич бе развинтен от Ради Кирилов, който пък впоследствие напусна ЦСКА 1948 като свободен агент и премина на „Герена“. Блажевич дълго се дърпаше да разтрогне със сините, но в крайна сметка взе неустойка и си тръгна.

Вратарят Матей Маркович бе взет от треньора Станислав Генчев и също не се запомни с класа с екипа на Левски. Стражът дойде през лятото на 2024 г. и си тръгна след година, като изигра 23 мача, в които допусна 22 гола. Маркович продължи кариерата си във Вуковар.

Безспорен №1 от Хърватия на „Герена“ е Игор Томашич, който бе стълб в продължение на 3 години в отбора, написал Синята приказка.

Предстои да видим четвъртият хърватин на “Герена” как ще се представи със синия екип.