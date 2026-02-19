Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след поднасянето на цветя и венци пред паметника на Васил Левски. Той коментира представянето на отбора, преговорите с нов генерален спонсор и евентуални нови попълнения.

“За жалост в днешни дни не виждаме такъв обединител като Васил Левски. Фактът, че носим това име само по себе си говори за голяма отговорност. Мисля, че ние сме такива отговорни хора.

Ние, както и преди сме го казвали - ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Мисля, че вървим в правилната посока.

Не мога да кажа, че са разочарование загубите от Лудогорец. Мисля, че играхме добре, особено във втория мач. Там показахме, че имаме силите и възможностите. Да, не в едно или две интервюта съм казвал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме по-добри.

Мисля, че всеки един от футболистите знае в какъв голям клуб е дошъл и защитават достойно цветовете.

Към момента не мога да кажа нищо за компании. Когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срок за генерален спонсор.

Когато стане това факт (б.р. хърватският защитник), ще разберете през нашия сайт.

Предстои да разберем дали на Лудогорец ще му е трудно. Когато играеш на три фронта, е по-трудно да се концентрираш в първенството. Не знам какви са им целите.

Мисля, че в Левски няма незаменими футболисти. Макун е един от нашите добри играчи и ще се радваме колкото се може, по-скоро да се върне в игра”, заяви Боримиров.

