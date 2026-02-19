Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Ръководство, треньори, ветерани, юноши и фенове на Левски отдадоха почит на Апостола

Ръководство, треньори, ветерани, юноши и фенове на Левски отдадоха почит на Апостола

  • 19 фев 2026 | 13:40
  • 1924
  • 6
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

Ръководството, треньорският щаб, представителният отбор на Левски, вторият тим на клуба, ветерани и привърженици поднесоха венци и цветя пред паметника на Васил Левски по случай 153-тата годишнина от обесването му. С голям венец първи минаха Георги Костадинов и Кристиан Димитров.

15 Футболистите на Левски поднасят венци пред паметника на Апостола

След тях се нареди мажоритарният собственик на "сините" Наско Сираков, следван от изпълнителния директор Даниел Боримиров, директора на ДЮШ Елин Топузаков, старши треньора Хулио Веласкес и неговия щаб. След това един след друг минаха и играчите на Левски.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Строят нов стадион край Варна

Строят нов стадион край Варна

  • 19 фев 2026 | 09:39
  • 2908
  • 7
Четирима в Левски на режим за Рамазан

Четирима в Левски на режим за Рамазан

  • 19 фев 2026 | 09:36
  • 2535
  • 10
„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

  • 19 фев 2026 | 09:30
  • 600
  • 0
Национал пред завръщане в игра

Национал пред завръщане в игра

  • 19 фев 2026 | 09:17
  • 1133
  • 0
Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

  • 19 фев 2026 | 09:09
  • 898
  • 2
Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

  • 19 фев 2026 | 09:05
  • 1442
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 10443
  • 12
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 12626
  • 52
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 1416
  • 0
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

  • 19 фев 2026 | 14:37
  • 11862
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 6703
  • 5
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 14546
  • 12