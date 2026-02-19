Ръководство, треньори, ветерани, юноши и фенове на Левски отдадоха почит на Апостола

Ръководството, треньорският щаб, представителният отбор на Левски, вторият тим на клуба, ветерани и привърженици поднесоха венци и цветя пред паметника на Васил Левски по случай 153-тата годишнина от обесването му. С голям венец първи минаха Георги Костадинов и Кристиан Димитров.

След тях се нареди мажоритарният собственик на "сините" Наско Сираков, следван от изпълнителния директор Даниел Боримиров, директора на ДЮШ Елин Топузаков, старши треньора Хулио Веласкес и неговия щаб. След това един след друг минаха и играчите на Левски.

Снимки: Владимир Иванов