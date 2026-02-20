Голямата звезда на Шкода май няма да се бори за титлата в WRC2

За четвърти път норвежкият пилот Андреас Микелсен ще се състезава за Шкода и през 2026 ще има за задача да задържи поне една кола на чешката марка в челото на класирането в WRC2. Андреас ще кара Фабия RS Rally2 на Токспорт и ще работи с новия си навигатор Йорн Листеруд. Микелсен е пилотът-символ на WRC2, но тази година май няма да се бори за световната титла или поне засега изглежда така.

Първият старт на Микелсен ще бъде рали „Сафари“ в Кения следващия месец, но към момента не е предвидено той да завърши пълен сезон от седем състезания.

Gusss who's back. Back again 👋



Andreas Mikkelsen returns to Škoda and WRC2 this year, beginning with Safari Rally Kenya 🇰🇪 pic.twitter.com/7mI90Fl0IM — DirtFish (@DirtFishRally) February 13, 2026

„Засега сме се насочили само към избрани кръгове и мисля, че трябва да видим как ще се развият нещата - заяви Микелсен пред DirtFish. - Разбира се, ако зависеше от мен, бих искал да карам навсякъде. Може би не всяко рали от календара, но обичам да съм зает, да имам сериозна програма, това ме поддържа в добра форма.

„Но да, ще участваме в „Сафари“, ще участваме и в някои други състезания. Дали това ще е достатъчно, за да се опитаме да се борим за шампионата? Към момента не, но нещата винаги могат да се променят.“

Микелсен не пожела да уточни колко състезания са планирани към момента. На въпроса за програмата му той повтори: „Знам, че бюджетът не е достатъчен за пълен шампионат, но по това винаги може да се работи по време на сезона.“

Въпреки това шампионът във WRC2 за 2021 и 2023 призна, че е развълнуван да се завърне в Световния рали шампионат, след като през 2025 участва само в три ралита, последвали частичната му програма на асфалт в Rally1 категорията с Хюндай през 2024 година.

Микелсен призна, че има амбиции за участие в най-високата категория, но не е имал „реална възможност“ в Rally1 за 2026 година. Той обаче вярва, че участието с Rally2 кола може би не е лош вариант, предвид предстоящите промени в техническите правила на Световния рали шампионат.

„Може би това е добро място, от което да погледнем към бъдещето“, отбеляза той.

Това се свързва с двете ключови цели на Микелсен за тази година. Той иска както да докаже, че заслужава място в най-високия клас през 2027, така и да покаже, че Шкода може да победи Тойота в клас Rally2.

„Когато участвам в тези състезания от WRC2, си спомням, че през 2021 целта ми беше да се опитам да спечеля всяко рали, всеки етап, а в действителност това е трудно - заяви Андреас той. - Очаквам да се борим в челото. Надявам се. И вярвам, че Шкода може пак да печели ралита. Но съперниците ни стават повече и по-силни. Тойота са наистина силни, пилотите на Ланча са много бързи, конкуренцията този сезон ще е много сериозна."

Микелсен кара Ярис Rally2 в края на 2025, така че има опит зад волана и на двата автомобила.

„Както при всички тези коли в различните категории, всяка има своите плюсове и минуси - добави той. - И със сигурност Тойота беше по-добрата кола от Шкода в някои области, а Шкода беше много по-добра от Тойота в други.

„И това е добра обратна връзка, която мога да дам на Шкода, когато се върна при тях сега. Чувствам, че знаем в коя област трябва да се подобрим. И без да навлизам в конкретика, както казах, и двете коли имат плюсове и минуси.“

Снимки: Gettyimages