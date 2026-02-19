Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия"?

Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

  • 19 фев 2026 | 14:38
  • 464
  • 0

Заводският тим на Хюндай ще използва трима пилоти за третата си кола в Световния рали шампионат този сезон. Тиери Нювил и Адриен Фурмо карат с пълна програма, а в третата кола в 14-те състезания ще се редуват Хейдън Падън, Есапека Лапи и Дани Сордо.

Падън кара в рали „Монте Карло“ и успя да завърши, макар и представянето му да не беше особено убедително. Лапи стартира в Швеция и се движеше най-напред от пилотите на Хюндай в снежното рали, като малко преди финала пропусна пред себе си Фурмо, който завърши пети, а финландецът остана шести.

От тима вече потвърдиха, че Лапи ще кара и в рали „Сафари“ в Кения, а се очаква, че отново Падън ще се върне зад волана за първото пълноценно асфалтово рали тази година – „Хърватия“.

Ако тази информация се потвърди, то в това решение има много логика, въпреки че Падън досега не е участвал в Хърватия. Но той спечели на два пъти европейската рали титла през 2023 и 2024, като в шампионата на Стария континент акцентът е върху асфалтовите ралита. Също така, в последните години Падън е този от пилотите, с които разполага сега Хюндай, който има най-богат опит и най-пълна представа относно асфалтовите ралита в Европа – заради европейската му програма, както и заради подготовката му за ERC през 2022 и 2023, когато той стартира в най-различни асфалтови, макар и по-малки ралита в Европа.

Снимки: Imago

