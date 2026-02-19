Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

Заводският пилот на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) Такамото Кацута потвърди, че продължава да получава съвети и помощ от оттеглилия се ас на Хюндай Ойт Танак. Естонецът си взе почивка от WRC, но не е заявил, че се отказва от спорта, като се очаква, че в близко бъдеще ще се върне.

През 2026 Танак ще се занимава само със семейството си и обясни, че е планирал почивки, които съвпадат с датите на ралитата от календара на WRC, затова едва ли ще го виждаме много често по състезания.

В края на миналата година Кацута, който от години е приятел с Танак заяви, че се надява той да продължи да му помага, въпреки че беше сигурно, че няма да идва на надпреварите.

„В момента работим доста с Ойт – потвърди след рали „Швеция“ Така. – Говорим си след всяка отсечка и всичко се получава много добре, благодарение на него.

„Аз изпитвам огромно уважение към Танак, всички знаят, че той е един от най-бързите пилоти в ралитата. Той е световен шампион и можеш да му се довериш. Той знае какво усеща всеки пилот, какви рискове поемаме, наясно е какво се случва в колата.“

Кацута се бори със съотборника си Елфин Еванс за победата в Швеция, но загуби много време в събота сутрин, което позволи на Еванс да вземе аванс от почти 1 минута, което се оказа достатъчно за победата в края на състезанието.

