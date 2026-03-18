  Люис Хамилтън: Върнах се към най-добрата си форма през 2026

  • 18 март 2026 | 17:35
7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън твърди, че се е върнал към най-добрата си форма, но може да се представя още по-добре. Британецът записа в неделя първия си подиум с Ферари, след като завърши трети в Гран При на Китай.

„Започнах това пътуване с мечтата да побеждавам с Ферари, а този подиум отне повече време, отколкото очаквахме – призна британецът. – Миналата година беше трудна, но ние работихме усилено заедно и вече разполагаме със силен автомобил.

„Определено смятам, че съм се върнал към най-добрата ми форма, както физически, така и психически.“

Хамилтън потвърди, че все още се адаптира към Ферари, а и все още работи временно със състезателния инженер Карло Санти, който обаче има много опит и по-рано работи с Кими Райконен.

„Тази зима тренирах най-много и най-интензивно и предполагам, че това е свързано с това, че вече съм на години – заяви Хамилтън. – Сега ми отнема повече време за възстановяване, но мисля, че се справям. Имам страхотен треньор и с него работим усилено от Коледа насам. Духът в тима е отличен и имаме надежда за нещо повече.“

Снимки: Gettyimages

