Ясно е къде ще продължи битката на Ожие със Солберг, Еванс и Хюндай

Стана ясно кое ще е следващото рали в програмата на световния шампион Себастиен Ожие в Световния рали шампионат (WRC) през 2026 година.

Французинът започна защитата на своята девета титла с третото място в домашното си рали „Монте Карло“ през миналия уикенд, а още преди него беше ясно, че той няма да участва в рали „Швеция“ в средата на февруари. Според информация на DirtFish Ожие ще се завърне за третия кръг за сезона – рали „Сафари“ в Кения през март.

За него това ще бъде първи старт в най-тежкото рали в календара на WRC от 2023 година насам. В миналото Ожие има две победи в рали „Сафари“, постигнати през 2021 и 2023. В единственото си друго участие в надпреварата през 2022 година той финишира на четвъртата позиция.

Доставчикът на гуми в WRC капитулира пред гнева на Ожие

През тази година Ожие ще бъде един от водещите фаворити за победата в рали „Сафари“, тъй като ще разполага с по-добра стартова позиция в първия ден на надпреварата. В момента той заема третото място в генералното класиране зад съотборниците си Оливър Солберг и Елфин Еванс, но е практически сигурно, че Ожие ще загуби няколко позиции заради отсъствието си от рали „Швеция“.

За първи път от 2005 насам представител на фамилия Солберг води в WRC

Това би го поставило в по-добра изходна позиция за първия ден на рали „Сафари“, в които той ще разполага с малко по-изчистен път спрямо Солберг и Еванс, които със сигурност ще стартират преди него по етапите. Рали „Сафари“ ще се проведе между 12 и 15 март, а пълният списък със заявените състезатели ще бъде публикуван на 13 февруари.

Снимки: Red Bull Content Pool