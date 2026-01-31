Черноморец (Балчик) надви дубъла на Черно море

Черноморец (Балчик) се наложи с 2:0 като гост на Черно море II (Варна) в приятелска среща. Стана динамичен и интересен двубой. „Моряците“ го изиграха без седем, осем от основните си футболисти, които ще вземат участие в днешната контрола на първия тим на Черно море. Иван Томов откри резултата с удар от границата на наказателното поле в 6-ата минута. В последните секунди на мача, Ивайло Попов центрира и Мартин Петков реализира второто попадение. Имаше още положения за гол. Играч на домакините уцели веднъж гредата.