Васил Стефанов: Победата е задължителна

  • 20 фев 2026 | 11:44
  • 361
  • 0
Утре, Гигант (Съединение) приема ОФК Хасково. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни първи мач от първенството за тази година на нашия стадион. Победата е задължителна. Съперникът разчита на отбор, съставен от опитни и млади състезатели. Опитва се да играе футбол. Ние показахме хубави неща в контролите. Трябва да ги затвърдим и в двубоите от шампионата. Градим стил, който да ни прави разпознаваеми и да ни носи успех“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

