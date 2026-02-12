Васил Стефанов за подготовката и амбициите на Гигант

Популярни
  Sportal.bg
  Гигант (Съединение)
  12 фев 2026 | 13:34
В последните години, Гигант (Съединение) си извоюва място сред водещите отбори в Югоизточната Трета лига. Разочароващ за отбора обаче беше есенния полусезон в Югоизточната Трета лига. Последваха напълно логични промени.

Новият старши треньор Васил Стефанов коментира пред Sportal.bg свършеното от началото на тази година и амбиции пред отбора за втората половина на първенството.   

„Проведохме ползотворна подготовка – свършихме планираното. Доволен съм от желанието и старанието, с които футболистите ни участваха в целия процес. Доволен съм и от представянето ни в контролите. Привлякохме шест нови футболисти и се разделихме със също толкова. Необходимо е време за сработване на състава. Ще се получи в хода на мачовете. През пролетта трябва да покажем различно лице, спрямо слабото представяне от есента. Знаем как да го направим. Продължаваме да работим и постепенно стъпка след стъпка да се движим възходящо. Вече сме на старта. Първият мач винаги е труден. Времето е лошо. Трябва да продължим с доброто представяне от контролите. Отборът на Локомотив II (Пловдив) е изграден от млади, подготвени момчета, амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Треньорът му Димитър Дерменджиев е мой приятел и бивш колега. Знам как работи и съм сигурен, че това, което иска да направи ще го доведе до успешен завършек“.

