Гигант привлече юноши на ЦСКА, Левски и Пирин

Тарек Жензарли и Мартин Славов ще играят за Гигант (Съединение) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Първият е полузащитник, роден 28 септември 2007 година. Юноша е на ЦСКА (София), но след това преминава в детско-юношеската школа на Левски (София). През сезон 2023/2024 година, играе за тима до 17 години на „сините“, записва и няколко мача за дублиращия отбор. Жензарли идва в Гигант от Атлетик (Куклен).

Славов е офанзивен халф, роден 2006 година. От школата е на Пирин (Благоевград). Играе и за дублиращия му отбор през сезон 2024/2025 г.. От есента на 2025 г. беше част от мъжкия тим на Пирин (Разлог).