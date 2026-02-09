Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Гигант привлече юноши на ЦСКА, Левски и Пирин

Гигант привлече юноши на ЦСКА, Левски и Пирин

  • 9 фев 2026 | 17:33
  • 520
  • 0
Гигант привлече юноши на ЦСКА, Левски и Пирин

Тарек Жензарли и Мартин Славов ще играят за Гигант (Съединение) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Първият е полузащитник, роден 28 септември 2007 година. Юноша е на ЦСКА (София), но след това преминава в детско-юношеската школа на Левски (София). През сезон 2023/2024 година, играе за тима до 17 години на „сините“, записва и няколко мача за дублиращия отбор. Жензарли идва в Гигант от Атлетик (Куклен).

Славов е офанзивен халф, роден 2006 година. От школата е на Пирин (Благоевград). Играе и за дублиращия му отбор през сезон 2024/2025 г.. От есента на 2025 г. беше част от мъжкия тим на Пирин (Разлог).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 7917
  • 49
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31330
  • 36
За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

  • 9 фев 2026 | 13:53
  • 725
  • 1
Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 1504
  • 1
Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

  • 9 фев 2026 | 13:18
  • 1394
  • 1
Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

  • 9 фев 2026 | 12:19
  • 3616
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 3355
  • 22
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31330
  • 36
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 9101
  • 24
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 58131
  • 106
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 4661
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 15674
  • 5