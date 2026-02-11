Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Окончателно! Иван Дишков ще играе за Гигант

Окончателно! Иван Дишков ще играе за Гигант

  • 11 фев 2026 | 07:52
  • 859
  • 0
Окончателно! Иван Дишков ще играе за Гигант

Иван Дишков ще играе за Гигант (Съединение) през пролетния дял на Югоизточната Трета лига.

Това стана окончателно ясно, след като футболистът се договори с ръководството на клуба и вече е на разположение на старши треньора Васил Стефанов. Роденият през 2002 година централен защитник е юноша на Хебър (Пазарджик), като през есента на настоящия сезон игра за него във Втора лига.

На 15 февруари, неделя от 15:00 часа, Гигант гостува на Локомотив II (Пловдив) в среща от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 43417
  • 78
Септември продаде нигерийски халф в Израел

Септември продаде нигерийски халф в Израел

  • 10 фев 2026 | 23:41
  • 5654
  • 1
Величков: Пастор остава, искаме купата, ЦСКА е най-големият клуб в България

Величков: Пастор остава, искаме купата, ЦСКА е най-големият клуб в България

  • 10 фев 2026 | 20:44
  • 12606
  • 62
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 22922
  • 42
Иван Стоянов: В събота на ЦСКА ще им е по-трудно

Иван Стоянов: В събота на ЦСКА ще им е по-трудно

  • 10 фев 2026 | 20:24
  • 6052
  • 12
Турицов: Боря се дълго време, ЦСКА трябва да е наслада за окото

Турицов: Боря се дълго време, ЦСКА трябва да е наслада за окото

  • 10 фев 2026 | 20:18
  • 3596
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 43417
  • 78
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 6152
  • 31
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 2004
  • 3
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 4788
  • 2
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 16796
  • 27
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 33719
  • 56