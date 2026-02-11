Окончателно! Иван Дишков ще играе за Гигант

Иван Дишков ще играе за Гигант (Съединение) през пролетния дял на Югоизточната Трета лига.

Това стана окончателно ясно, след като футболистът се договори с ръководството на клуба и вече е на разположение на старши треньора Васил Стефанов. Роденият през 2002 година централен защитник е юноша на Хебър (Пазарджик), като през есента на настоящия сезон игра за него във Втора лига.

На 15 февруари, неделя от 15:00 часа, Гигант гостува на Локомотив II (Пловдив) в среща от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига.