  1. Sportal.bg
  2. Естудиантес
  3. Естудиантес спечели Клаусура след драма с дузпи на финала с Расинг

Естудиантес спечели Клаусура след драма с дузпи на финала с Расинг

  • 14 дек 2025 | 05:32
  • 292
  • 0
Естудиантес спечели Клаусура след драма с дузпи на финала с Расинг

Естудиантес е новият шампион на Клаусура в Аржентина! Тимът спечели трофея по много драматичен начин след победа с дузпи над Расинг на финала. В редовното време двата тима не излъчиха победител и срещата завърши при резултат 1:1, като Естудиантес стигна до изравинтелния гол чак в 3-тата минута на добавеното време. Късметът бе на страната на "червено-белите" и при дузпите, където те ликуваха след 5:4 точни изстрела от бялата точка.

Срещата бе доста оспорвана, но никой от двата тима не успяваше да вземе предимство и изглеждаше, че мачът ще завърши при нулево реми.

В 81-вата минута обаче Расинг пръв нанесе своя удар. Отборът организира контраатака, топката бе пратена в предни позиции към Адриан Мартинес, който се пребори с прекия си пазач, овладя в наказателното поле и с техничен удар прехвърли вратаря за 1:0.

Естудиантес обаче не се предаде и са добра до изравняването в 93-тата минута. Тогава след центриране от фаул Гуидо Карийо се извиси и с глава порази вратата на съперника за 1:1.

В продълженията голове не паднаха и трябваше дузпи да определят победителя. Там отново имаше драма, тъй като Естудиантес пръв се постави в по-лоша позиция, след като Едуин Сетре пропусна втората дузпа за своя тим. Паритетът обаче бе възстановен, когато и Гастон Мартирена също не успя да отбележи четвъртата дузпа за Расинг. Решаваща се оказа шестата дузпа, като Факундо Родригес отбеляза за състава от Ла Плата, а Франко Пардо пропусна за Расинг и така победата отиде на сметката на Естудиантес.

Любопитен факт е, че мачът бе изгледан от трибуните от президента на "червено-белите" Хуан Себастиан Верон, но той не седеше в ложите, а бе в агитката на отбора. Той бе там заради наложеното му 6-месечно наказание да не седи в ложите, за това, че тимът му отказа да направи шпалир на Росарио Сентрал, който бе обявен за шампион на Аржентина след безпрецедентна промяна в правилата.

Това е седми трофей в колекцията на Естудиантес, докато Расинг остава с 18. С най-много отличия са грандовете Ривър Плейт и Бока Хуниорс, съответно с 38 и 35.

Снимки: Gettyimages

