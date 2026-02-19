Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 2114
  • 4
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Лудогорец и Ференцварош ще се изправят един срещу друг в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".

Срещата ще бъде ръководена от германския рефер Тобиас Щийлер, който ще следи за спазването на правилата в този европейски сблъсък. Това е поредната среща между двата отбора в европейските клубни турнири през последните години.

За Лудогорец победата в този мач е от изключително значение, ако "орлите" искат да запазят шансовете си за класиране в следващата фаза на турнира. Сериозно количество сняг затрупа Разград часове преди първия плейофен двубой от Лига Европа срещу Ференцварош. Върху терена наваля близо 30-сантиметра снежна покривка, въпреки че той е с отопление, което работи. В почистването участваше и наставникът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо.

Добрата новина в щаба на Лудогорец е това, че всички футболисти са здрави.

Историята на директните сблъсъци между Лудогорец и Ференцварош показва превъзходство на унгарския тим. В последните пет срещи Ференцварош има три победи и две равенства, като българският шампион не е успявал да победи унгарците. Последният двубой между двата отбора се състоя на 6 ноември 2025 г. в Лига Европа, когато Ференцварош надделя с 3:1 като домакин. Преди това унгарският тим елиминира Лудогорец в квалификациите за Шампионска лига през август 2025 г. с общ резултат 3:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

  • 19 фев 2026 | 01:03
  • 1304
  • 0
Роби Кийн: Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си

Роби Кийн: Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си

  • 18 фев 2026 | 19:53
  • 2102
  • 0
Капитанът на Спартак (Варна) защити клуба

Капитанът на Спартак (Варна) защити клуба

  • 18 фев 2026 | 19:19
  • 2336
  • 11
Кметицата на Габрово се оттегли от Янтра

Кметицата на Габрово се оттегли от Янтра

  • 18 фев 2026 | 19:14
  • 3421
  • 5
Мартин Величков удължи договора си с Локомотив (София)

Мартин Величков удължи договора си с Локомотив (София)

  • 18 фев 2026 | 19:00
  • 803
  • 5
Стефчо Автографа и други фенове приклещиха Роби Кийн във Варна

Стефчо Автографа и други фенове приклещиха Роби Кийн във Варна

  • 18 фев 2026 | 18:14
  • 1075
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 4688
  • 6
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 1783
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 31009
  • 43
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 34306
  • 72
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 20297
  • 19