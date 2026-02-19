Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Лудогорец и Ференцварош ще се изправят един срещу друг в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".

Срещата ще бъде ръководена от германския рефер Тобиас Щийлер, който ще следи за спазването на правилата в този европейски сблъсък. Това е поредната среща между двата отбора в европейските клубни турнири през последните години.

За Лудогорец победата в този мач е от изключително значение, ако "орлите" искат да запазят шансовете си за класиране в следващата фаза на турнира. Сериозно количество сняг затрупа Разград часове преди първия плейофен двубой от Лига Европа срещу Ференцварош. Върху терена наваля близо 30-сантиметра снежна покривка, въпреки че той е с отопление, което работи. В почистването участваше и наставникът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо.

Добрата новина в щаба на Лудогорец е това, че всички футболисти са здрави.

Историята на директните сблъсъци между Лудогорец и Ференцварош показва превъзходство на унгарския тим. В последните пет срещи Ференцварош има три победи и две равенства, като българският шампион не е успявал да победи унгарците. Последният двубой между двата отбора се състоя на 6 ноември 2025 г. в Лига Европа, когато Ференцварош надделя с 3:1 като домакин. Преди това унгарският тим елиминира Лудогорец в квалификациите за Шампионска лига през август 2025 г. с общ резултат 3:0.