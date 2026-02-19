Популярни
Хьогмо към феновете на Лудогорец: Очакваме ви на стадиона за поредната европейска битка

  • 19 фев 2026 | 14:34
  • 435
  • 4

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо благодари на всички, които се включиха в чистенето на снега от терена на стадион "Хювефарма Арена", където тази вечер от 22:00 часа "орлите" посрещат Ференцварош в първи плейофен сблъсък от Лига Европа.

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Норвежкият специалист се обърна и към привържениците с призив за подкрепа в предстоящия двубой.

"Браво на екипа и играчите на Лудогорец. Снегът ни ви спира. Вие сте готови за всяко предизвикателство. Точно като норвежците. Благодаря и на доброволците. Днес свършихте чудесна работа. Слънцето грее. Ние сме готови.

Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош
Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

Очакваме ви на стадиона за поредната европейска битка. Добре дошли", сподели Хьогмо.

