Хьогмо към феновете на Лудогорец: Очакваме ви на стадиона за поредната европейска битка

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо благодари на всички, които се включиха в чистенето на снега от терена на стадион "Хювефарма Арена", където тази вечер от 22:00 часа "орлите" посрещат Ференцварош в първи плейофен сблъсък от Лига Европа.

Норвежкият специалист се обърна и към привържениците с призив за подкрепа в предстоящия двубой.

"Браво на екипа и играчите на Лудогорец. Снегът ни ви спира. Вие сте готови за всяко предизвикателство. Точно като норвежците. Благодаря и на доброволците. Днес свършихте чудесна работа. Слънцето грее. Ние сме готови.

Очакваме ви на стадиона за поредната европейска битка. Добре дошли", сподели Хьогмо.