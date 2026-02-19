Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

  • 19 фев 2026 | 12:17
  • 1035
  • 1

Въпреки изключително тежките метеорологични условия и огромното количество паднал сняг в навечерието на мача от Лига Европа срещу Ференцварош, Лудогорец се справи блестящо с почистването на терена и трибуните, които са в отлично състояние 10 часа преди началото на сблъсъка с унгарския шампион. Всички зони на съоръжението отговарят на изискванията за провеждане на мач от най-високо европейско ниво и са напълно готови да посрещнат отбора и неговите привърженици.

"Призоваваме феновете да дойдат на стадиона и да подкрепят отбора в поредния важен европейски мач. Атмосферата и подкрепата от трибуните, както винаги, ще бъдат ключов фактор в битката срещу унгарския шампион.

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Отличните условия на „Хювефарма Арена“ са резултат от огромните усилия на талантите и техните треньори от Академия Лудогорец, женския отбор на орлите, служителите на клуба, служителите на „Биовет“, Община Разград и стотиците доброволци, които помогнаха в изчистването на тонове сняг и привеждането на стадиона във вид, отговарящ на стандартите на европейския футбол", написаха от клуба.

