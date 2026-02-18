Популярни
  3. Роби Кийн: Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си

Роби Кийн: Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си

  • 18 фев 2026 | 19:53
  • 705
  • 0
Старши треньорът на Ференцварош Роби Кийн говори на официалната пресконференция преди двубоя с Лудогорец от Лига Европа.

"Надяваме се до началото на мача теренът да бъде подготвен по най-добрия начин. В момента бялото е повече от зеленото. Студеното време е нещо нормално, случва се и в Унгария. Възможно е теренът да бъде кален или тежък, но това ще важи и за двата отбора. Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат", заяви Кийн.

