Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Дортмунд обяви бъдещия трансфер на бразилски талант

Дортмунд обяви бъдещия трансфер на бразилски талант

  • 19 фев 2026 | 16:08
  • 279
  • 0
Дортмунд обяви бъдещия трансфер на бразилски талант

От Борусия (Дортмунд) официално обявиха бъдещия трансфер на 17-годишния ляв бек Кауа Пратеш, който ще пристигне от Крузейро през лятото срещу предполагаемата сума от 7+5 млн. евро. Договорът на младия талант ще бъде до юни 2031 година.

Въпреки крехката си възраст Пратеш вече има 17 мача с 1 гол за първия състав на родния си клуб, като ще може да натрупа още опит с екипа на Крузейро преди преминаването си в Борусия. Той също така има пет срещи за националния отбор на Бразилия до 17 години.

Самият футболист изрази задоволството си от този трансфер. “Много съм горд, че ще мога да играя за този голям клуб от лятото нататък. Невероятно развълнуван съм и ще давам всичко от себе си от първия ден в черно и жълто, за да бъда успешен в Борусия”, коментира той пред клубния сайт.

От друга страна, шефовете на Дортмунд също приветстваха младия играч. “В лицето на Кауа ние успяхме да подпишем с невероятно вълнуващ футболист. Той все още е доста млад и е сред най-талантливите играчи в Южна Америка. Убедени сме, че с неговите умения, амбиция и потенциал за развитие той ще бъде много добро попълнение за Борусия”, заяви спортният директор Ларс Рикен, а колегата му Себастиан Кел добави: “Щастливи сме, че подписахме с Кауа. Той е много таланлив футболист с доста гъвкав профил, тъй като е способен да играе на няколко защитни роли в различни схеми. Умението му при единоборствата, физиката му и манталитетът му несъмнено ще обогатят нашия състав през следващия сезон”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1557
  • 15
Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 698
  • 0
Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 1388
  • 11
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 3137
  • 0
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 601
  • 1
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 17746
  • 24
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 3734
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14138
  • 2
Силно начало на Локомотив в Ботевград

Силно начало на Локомотив в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 16:00
  • 1077
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 10669
  • 10
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 18980
  • 13