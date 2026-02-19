Дортмунд обяви бъдещия трансфер на бразилски талант

От Борусия (Дортмунд) официално обявиха бъдещия трансфер на 17-годишния ляв бек Кауа Пратеш, който ще пристигне от Крузейро през лятото срещу предполагаемата сума от 7+5 млн. евро. Договорът на младия талант ще бъде до юни 2031 година.

Въпреки крехката си възраст Пратеш вече има 17 мача с 1 гол за първия състав на родния си клуб, като ще може да натрупа още опит с екипа на Крузейро преди преминаването си в Борусия. Той също така има пет срещи за националния отбор на Бразилия до 17 години.

Borussia Dortmund are delighted to announce the signing of Kauã Prates from @Cruzeiro ahead of the 2026/27 season! ✍️🙌



The Brazilian youngster will remain under contract with Cruzeiro for the remainder of the 2025/26 campaign before officially joining BVB in the summer of 2026!… pic.twitter.com/F4XY2NO60z — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 19, 2026

Самият футболист изрази задоволството си от този трансфер. “Много съм горд, че ще мога да играя за този голям клуб от лятото нататък. Невероятно развълнуван съм и ще давам всичко от себе си от първия ден в черно и жълто, за да бъда успешен в Борусия”, коментира той пред клубния сайт.

A Brazilian full-back? Say less. 💎🇧🇷 pic.twitter.com/krTsbzrLto — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 19, 2026

От друга страна, шефовете на Дортмунд също приветстваха младия играч. “В лицето на Кауа ние успяхме да подпишем с невероятно вълнуващ футболист. Той все още е доста млад и е сред най-талантливите играчи в Южна Америка. Убедени сме, че с неговите умения, амбиция и потенциал за развитие той ще бъде много добро попълнение за Борусия”, заяви спортният директор Ларс Рикен, а колегата му Себастиан Кел добави: “Щастливи сме, че подписахме с Кауа. Той е много таланлив футболист с доста гъвкав профил, тъй като е способен да играе на няколко защитни роли в различни схеми. Умението му при единоборствата, физиката му и манталитетът му несъмнено ще обогатят нашия състав през следващия сезон”.