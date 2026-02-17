Борусия (Дортмунд) уреди талантлив бразилец

Борусия (Дортмунд) уреди привличането на младия бразилски краен защитник Кауа Пратеш от Крузейро, съобщават журналисите Флориан Плетенберг и Патрик Бергер.

Според информациите германският клуб ще закупи 17-годишния ляв бранител за твърда сума от 7 млн. евро плюс още 5 млн евро под формата на възможни бонуси.

🚨💥 EXCL | Kauã Prates to Borussia Dortmund – DONE DEAL ✔️



Move scheduled for summer 2026. Agreement between Dortmund and Cruzeiro reached today. The final fee is expected to be €12 million all-in.

Contract running until 2031. #BVB



Exclusive news from October, set to be… pic.twitter.com/QNCbEt001A — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 26, 2026

Сделката ще стане факт през лятото, а самият млад футболист вече е преминал медицинските прегледи и ще подпише до 2031 г.

Пратеш вече има 17 мача за мъжкия отбор на Крузейро. Освен това той е с 5 срещи и за юношеския национален отбор на Бразилия до 17 години.

Следвай ни:

Снимки: Imago