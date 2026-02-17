Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия (Дортмунд) уреди талантлив бразилец

Борусия (Дортмунд) уреди талантлив бразилец

  • 17 фев 2026 | 17:57
  • 388
  • 0

Борусия (Дортмунд) уреди привличането на младия бразилски краен защитник Кауа Пратеш от Крузейро, съобщават журналисите Флориан Плетенберг и Патрик Бергер.

Според информациите германският клуб ще закупи 17-годишния ляв бранител за твърда сума от 7 млн. евро плюс още 5 млн евро под формата на възможни бонуси.

Сделката ще стане факт през лятото, а самият млад футболист вече е преминал медицинските прегледи и ще подпише до 2031 г.

Пратеш вече има 17 мача за мъжкия отбор на Крузейро. Освен това той е с 5 срещи и за юношеския национален отбор на Бразилия до 17 години.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Официално: директорите на Ювентус отнесоха сериозни наказания след скандалите около Дерби д’Италия

Официално: директорите на Ювентус отнесоха сериозни наказания след скандалите около Дерби д’Италия

  • 17 фев 2026 | 15:42
  • 2978
  • 3
Пари Сен Жермен с нова финансова политика

Пари Сен Жермен с нова финансова политика

  • 17 фев 2026 | 15:00
  • 1181
  • 0
Лапорта избухна срещу съдийството: Ще се борим срещу всичко и всички, но ще я спечелим

Лапорта избухна срещу съдийството: Ще се борим срещу всичко и всички, но ще я спечелим

  • 17 фев 2026 | 15:00
  • 2650
  • 21
Алегри с новини за Леао и Пулишич, даде и мнение за скандалите със съдийството

Алегри с новини за Леао и Пулишич, даде и мнение за скандалите със съдийството

  • 17 фев 2026 | 14:46
  • 748
  • 0
Интер без двама от полузащитниците си в първия плейоф в Шампионската лига

Интер без двама от полузащитниците си в първия плейоф в Шампионската лига

  • 17 фев 2026 | 14:34
  • 752
  • 0
Мората: За пореден път направих грешка

Мората: За пореден път направих грешка

  • 17 фев 2026 | 14:07
  • 2572
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 18685
  • 28
БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 7813
  • 3
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 9618
  • 22
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 11876
  • 12
Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

  • 17 фев 2026 | 18:20
  • 3201
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 20348
  • 26