Борусия (Дортмунд) уреди талантлив бразилец

Борусия (Дортмунд) уреди привличането на младия бразилски краен защитник Кауа Пратеш от Крузейро, съобщават журналисите Флориан Плетенберг и Патрик Бергер.
Според информациите германският клуб ще закупи 17-годишния ляв бранител за твърда сума от 7 млн. евро плюс още 5 млн евро под формата на възможни бонуси.
Сделката ще стане факт през лятото, а самият млад футболист вече е преминал медицинските прегледи и ще подпише до 2031 г.
Пратеш вече има 17 мача за мъжкия отбор на Крузейро. Освен това той е с 5 срещи и за юношеския национален отбор на Бразилия до 17 години.
Снимки: Imago