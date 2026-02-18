Ковач: Радвам се, че часовете тренировки се отплащат

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач имаше защо да е доволен от победата с 2:0 над Аталанта в първия мач между двата тима от плейофния кръг на Шампионската лига. Той изрази задоволството си, че часовете тренировки започват да се отплащат с добро представяне и позитивни резултати.

„Беше точно толкова интензивно, колкото очаквахме. Аталанта е отбор, който играе човек срещу човек по целия терен, но ние бяхме подготвени. Гордея се с начина, по който моите играчи намираха свободните пространства и се възползваха от тях. Насочихме мача в правилната посока благодарение на нашите статични положения. В момента момчетата вършат страхотна работа там. Когато центриранията са толкова прецизни, е трудно за всеки отбор да се защитава. Радвам се, че часовете тренировки се отплащат“, заяви Ковач.

Това бе историческа 100-а победа за Борусия в Шампионската лига.

„Това е специален момент за клуба и за феновете. Да достигнеш 100 победи в най-престижния турнир е доказателство за огромната традиция на Борусия в Европа. Щастлив съм, че го постигнахме с такова солидно представяне, но това трябва да бъде само мотивация за следващата стотица", допълни специалистът.

Той имаше доста проблеми с окомплектоване на състава си, особено в защита, затова е доволен от солидното представяне в отбрана.

„Изключително съм доволен, че запазихме суха мрежа. Имахме сериозни кадрови проблеми в защита преди мача, но тези, които влязоха, се справиха блестящо. Да не допуснеш гол срещу Аталанта, която е изключително опасна в атака, е най-големият комплимент за дисциплината на целия отбор днес. Искаме да пренесем инерцията от Бундеслигата тук. Моята философия е проста: ако работим здраво и сме ефективни в двете фази, резултатите ще дойдат. Днес бяхме по-умният отбор на терена", завърши Ковач.

Снимки: Gettyimages